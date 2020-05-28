Андерссон продолжит тренировать сборную Швеции до 2024 года

Шведский футбольный союз на своем официальном сайте сообщил о продлении контракта с главным тренером национальной сборной Швеции Янне Андерссоном.
Новое соглашение рассчитано до завершения финального турнира чемпионата Европы 2024 года, который должен пройти в Германии.
Андерссон работает во главе шведской сборной с лета 2016-го. Два года назад под его руководством шведы на чемпионате мира в России дошли до четвертьфинала, где уступили сборной Англии (0:2), а также завоевали путевку в финальную часть Евро-2020.
Чемпионат Европы, который примут 12 городов в разных частях континента, был перенесен на лето следующего года из-за пандемии коронавируса. Соперниками шведской сборной на групповом этапе станут Испания, Польша и один из победителей плей-офф.
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