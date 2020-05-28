Дмитрий Чернышенко: Будем смотреть на опыт РПЛ, чтобы как можно быстрее вернуть спорт в нашу жизнь - Советский спорт
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28 мая 2020 21:01ФутболШарафудинов Виктор

Дмитрий Чернышенко: Будем смотреть на опыт РПЛ, чтобы как можно быстрее вернуть спорт в нашу жизнь

После возобновления чемпионата болельщики смогут посещать матчи.

Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко заявил, что опыт российской премьер-лиги поможет возобновить соревнованиях и в других видах спорта.

Сегодня РФС и РПЛ согласовали с Роспотребнадзором регламент проведения тренировок и официальных матчей. Клубам разрешили заполнять свои арены зрителями на 10%.

«Это прекрасная новость для тысяч футбольных болельщиков в России, – приводит слова Чернышенко ТАСС. – За период ограничений получил серьезное развитие киберспорт, когда вместо реальных матчей зрители смотрели на экранах телевизоров баталии компьютерных игроков в футбол или хоккей, и это тоже хорошо. Но, конечно, и игроки, и болельщики соскучились по живым эмоциям матчей и шуму трибун. Скоро все это вернется», - сказал Чернышенко.

Будем смотреть на опыт РПЛ, чтобы в дальнейшем масштабировать подобный комплекс мер на другие спортивные соревнования и как можно быстрее вернуть спорт в нашу жизнь, при этом заботясь о здоровье спортсменов, рабочего персонала и болельщиков. Самое важное – эти меры позволят проводить матчи со зрителями, пусть и с минимальным количеством. Но это особая эмоциональная составляющая футбола - поддержка трибун для спортсменов.

Я благодарен всем, кто принимал участие в разработке санитарных норм при проведении тренировок и матчей. Мы учли все санитарно-эпидемиологические рекомендации, а также пожелания клубов, чтобы соблюсти сохранить здоровье команд, рабочего персонала. Уверен, что при их соблюдении матчи будут безопасны для всех».

Рестарт чемпионата России намечен на 21 июня. Турнир был приостановлен 17 марта после 22 туров из 30.

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