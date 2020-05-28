ЛАСК оштрафовали на 12 очков за нарушение карантинных правил Клуб из Линца потерял лидерство в чемпионате Австрии.

Австрийский футбольный союз на своем официальном сайте сообщил о штрафах для лидера чемпионата страны ЛАСКа за нарушение карантинных правил во время тренировок.

ЛАСК лишен 12 очков в турнирной таблице, а также заплатит штраф в 75 тысяч евро.

Еще две недели назад стало известно, что игроки команды из Линца тренируются без каких-либо ограничений, хотя на тот момент в Австрии были разрешены только индивидуальные занятия с соблюдением социальной дистанции.

ЛАСК признал свою вину, заверив власти, что перед возобновлением тренировок были предприняты необходимые меры предосторожности, а все сотрудники клуба, включая тренеров и футболистов, прошли тестирование на коронавирус, и все анализы дали отрицательный результат.

Стоит отметить, что после возобновления чемпионата Австрии реальный штраф ЛАСКа сократится с 12 очков до 6, поскольку на втором этапе все очки, заработанные в первых 22 турах, делятся на два.

Тем не менее, ЛАСК все равно потерял лидерство в чемпионате. Перед началом заключительного этапа из 10 туров и участием 6 лучших команд, клуб из Линца с учетом штрафа занимает второе место.

В данный момент первую строчку занимает «Ред Булл Зальцбург» (24 очка), а на втором – ЛАСК (21).

Руководство ЛАСКа недовольно наказанием. Клуб собирается подать апелляцию.

Рестарт чемпионата Австрии состоится 2 июня.