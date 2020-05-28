Заразившийся коронавирусом Баринов сообщил о самочувствии

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов, у которого нашли коронавирус, обратился к болельщикам в сториз своего инстаграма.
«Всем привет! – сказал Баринов. – Спасибо большое за сообщения, за звонки. Я чувствую себя очень хорошо. Надеюсь, что скоро все это закончится и я приступлю к тренировкам с командой. Всем добра и всем здоровья!»
Первым из футболистов «Локомотива», заразившихся коронавирусом стал Джефферсон Фарфан. Сегодня московский клуб подтвердил наличие инфекции у Баринова, Тимура Сулейманова, Романа Тугарева и Антона Коченкова.
Рестарт чемпионата России намечен на 21 июня. «Локомотив» занимает второе место, на девять очков отставая от «Зенита» и опережая «Краснодар» только по дополнительным показателям.
23-летний Баринов в нынешнем сезоне забил 1 гол в 18 матчах РПЛ.
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