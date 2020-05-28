Клубы серии А собираются играть по два раза в неделю и завершить сезон 2 августа Рестарт турнира намечен на 20 июня.

Сегодня 28 мая министр спорта Италии Винченцо Спадафора подтвердил, что футбольный сезон в стране возобновится 13 марта с ответных полуфиналов Кубка. Рестарт серии А намечен на 20 июня.

Лига пока еще не утвердила новый календарь, однако Football Italia предполагает, что 20 и 21 июня проведут четыре матча 25-го тура, которые не удалось сыграть в феврале из-за пандемии коронавируса. Это игры «Аталанта» – «Сассуоло», «Интер» – «Сампдория», «Торино» – «Парма» и «Верона» – «Кальяри».

23 и 24 проведут 10 матчей 27 тура. Далее команды серии А будут проводить по две встречи в неделю, и таким образом игры заключительного 38-го тура состоятся 1 и 2 августа.

В этом случае Италия вложится в сроки, отведенные УЕФА, и в августе «Ювентус», «Наполи» и «Аталанта» смогут продолжить борьбу в Лиге чемпионов, а «Интер» и «Рома» – в Лиге Европы.

Что касается Кубка Италии, то ответные полуфиналы «Ювентус» – «Милан» и «Наполи» – «Интер» пройдут 13 и 14 июня, а 17 июня в Риме на «Стадио Олимпико» состоится финал.

Напомним, что в февральских первых матчах «Интер» проиграл дома «Наполи» 0:1, а «Милан» и «Ювентус» сыграли вничью 1:1.

После 26 неполных туров в серии А лидирует «Ювентус», на одно очко опережая «Лацио».

В серии B рестарт намечен на 26 июня. До вынужденной паузы удалось провести 28 туров из 38. Лидирует во втором дивизионе «Беневенто», с которым работает Филиппо Индзаги, опережая на 20 очков «Кротоне».