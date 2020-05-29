Владислав Ващук: Киевские ультрас называли меня иудой, мясным и так далее

«После «Черноморца» отыграл еще три года в «Динамо», - вспомнил 45-летний Ващук в интервью «Советскому спорту». - Болельщики поначалу встретили нормально, а через некоторое время все изменилось. Начались выкрики с трибун: мол, иуда Ващук и предатель, мясной и так далее. Пытался говорить с ультрас, товарищи по команде пытались им объяснить, что это мешает игре – бесполезно. Почему так случилось, догадываюсь, но озвучивать не хочу. Скажу так: ультрас – это организованное движение, далеко не хаотичное, и там есть лидеры, которые обладают определенным влиянием. Так вот, лидеры ультрас не такие независимые люди, какими хотят казаться».
Напомним, что Ващук после успешных выступлений за киевское «Динамо» (лучший результат той команды - полуфинал Лиги чемпионов-1998/99) в 2003 году заключил пятилетний контракт со «Спартаком». Однако соглашение было прервано спустя год. Вскоре Ващук оказался в «Черноморце», а оттуда вернулся в родную для него киевскую команду, где подвергался обструкции трибун, припоминавших ему спартаковский опыт.
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