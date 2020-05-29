«Легенда». «Зенит» попрощался с Александром Анюковым Футболист завершил карьеру в 37 лет.

«Зенит» отреагировал на заявление защитника Александра Анюкова, который накануне, 28 мая объявил о завершении карьеры.

«Легенда», – говорится в сообщении пресс-службы, которая опубликовала фотографию игрока в форме «Зенита».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от zenit_spb (@zenit_spb) 28 Май 2020 в 12:35 PDT

Напомним, Анюков выступал за питерцев с 2005 по 2019 год. Он провел 417 матчей и выиграл 13 трофеев, в том числе пять чемпионатов России, Кубок, а также Суперкубок УЕФА.

Текущий сезон футболист отыграл в составе «Крыльев Советов» на правах аренды.