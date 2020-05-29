Бывший тренер «Казанки»: Поражаюсь, как Семин с таким отношением руководства добивался результатов Ранее клуб сообщил, что не будет продлевать соглашение со специалистом. Его место займет серб Марко Николич.

Бывший главный тренер «Казанки» Денис Клюев прокомментировал уход Юрия Семина с должности главного тренера «Локомотива».

«Я вообще поражаюсь, как нефутбольные люди начинают публично рассуждать о профессиональных качествах Юрия Палыча, оценивать, как физически готова команда, какая у него тактика, как он работает с молодежью.

Необязательно менеджер должен быть бывшим футболистом, но вмешиваться в чисто профессиональную вотчину тренера, особенно когда он дает результат, – недопустимо.

Юрий Палыч в нынешнее время – просто глыба на фоне всего остального тренерского корпуса. И я поражаюсь, как он с таким отношением руководства вообще добивался тех результатов, что были у «Локомотива» в последние годы», – цитируют Клюева «Известия».

Семин работал с командой в разные годы. Под его руководством красно-зеленые три раза выигрывали чемпионат России и шесть раз Кубок страны.