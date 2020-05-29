Вратарь «ПСЖ» разбил свой Lamborghini, угодив в ДТП (фото) - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
29 мая 2020 11:38ФутболГичунцев Артур

Вратарь «ПСЖ» разбил свой Lamborghini, угодив в ДТП (фото)

В минувшем сезоне чемпионата Франции он провел всего один матч.

Голкипер «ПСЖ» Марцин Булка стал участником ДТП. Об этом сообщает Footballogue.

Судя по снимкам, польский футболист разбил свой спорткар Lamborghini. При этом источник уточняет, что игрок не пострадал.

20-летний Булка подписал контракт с «ПСЖ» летом 2019 года. Он перебрался в лигу 1 из лондонского «Челси» на правах свободного агента.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Marcin Bułka (@marcinbulka1)

Елена Веснина: Ходила к Путину, землю под академию в Сочи выделили, а потом началась бюрократия… Олимпийская чемпионка Рио-2016 вышла в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной и рассказала не только о теннисе. 22.05.2020 21:30 Теннис Григорьевская Юлия
Еще по теме:
Андрей Рублев: Климат в России не подходит для тенниса Менеджер Нурмагомедова: Путин пообещал Хабибу, что его отец получит лучшее лечение Даниил Медведев: Никогда не стал бы профессиональным футболистом
«Титов спокойно заиграл бы в «Баварии». Жаль, рядом не было агента, как у Аленичева» 29 мая – день рождения Егора Титова. О живой легенде «Спартака» мы расспросили его бывшего одноклубника Валерия Кечинова, который поздравляет друга с 44-летием. 29.05.2020 08:00 Футбол Григорьевская Юлия
Загитова больше не будет водить машину без прав, как бывало раньше Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова получила очередной подарок на 18-летие. 20.05.2020 20:30 Фигурное катание Сергеев Иван
Когда Конор Макгрегор молится за Нурмагомедова Критическая ситуация с отцом российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова заставила его врагов закопать топор войны. 14.05.2020 08:00 ММА Сергеев Иван
Еще по теме:
Макгрегор собирается драться с Силвой в среднем весе Макгрегор объяснил, почему считает себя великим бойцом Гэтжи – о бое с Нурмагомедовым: Заставить меня драться раньше сентября у них не получится
Пальцы, уши и пощечины. Десять крутых фото о спорте Яркие моменты побед и не только, которые сумели поймать в объектив. 29.05.2020 10:57 Футбол Коновальцева Елена
В Америке говорят об «Овечкин трофи», РПЛ вернется со зрителями, в «Локо» снова коронавирус В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера. 29.05.2020 08:19 Футбол Кузнецов Дмитрий
Синицына в руках вместо «ТЩК» в небе. Кто этим летом переходит во «взрослые»? (видео) Едва преодолев возрастной лимит, Косторная, Щербакова и Трусова выиграли все крупные турниры. Будут ли подобные супер-экс-юниоры в нынешнем году? 21.05.2020 16:00 Фигурное катание Тигай Лев
«Каминский разберется, как совместить бег со стрельбой». Никита Крюков – о биатлоне Самый известный воспитанник Юрия Каминского олимпийский чемпион Ванкувера-2010 Никита Крюков – о переходе своего наставника в биатлон. 28.05.2020 18:00 Биатлон Волохов Юрий
«Почему разговор с регионами начался только сейчас?» Яна Романова отвечает на письмо Драчева Президент СБР направил письма членам Совета СБР в регионы с аргументацией своей позиции по основным вопросам. В регионах письмо встретили с недоумением. 12.05.2020 22:00 Биатлон Чикирис Олег
Касперович и Норицын, которых мы потеряли. Почему тренеры выбрали Болгарию? В будущем сезоне Александр Касперович будет работать главным тренером сборной Болгарии по биатлону, а Виталий Норицын будет ему помогать. 21.05.2020 22:30 Биатлон Чикирис Олег
Новости
11:38 Футбол Вратарь «ПСЖ» разбил свой Lamborghini, угодив в ДТП (фото)
11:20 Футбол В Италии сообщили, что Азмун может перейти в «Милан»
11:08 Футбол «Ротор» может сняться с РПЛ
10:57 ММА «Очень удобный соперник». Шлеменко считает, что Ян победит Алдо
10:43 Биатлон Касперович покинул федерацию биатлона Санкт-Петербурга
10:26 Футбол Экс-вратарь «Барселоны» Вальдес возглавил испанский клуб из четвертого дивизиона
10:10 Футбол Бывший тренер «Казанки»: Поражаюсь, как Семин с таким отношением руководства добивался результатов
09:48 ММА «Хотя бы не врите». Чемпион UFC Джонс обвинил главу промоушена во лжи
09:20 Футбол «Легенда». «Зенит» попрощался с Александром Анюковым
09:00 Футбол Владислав Ващук: Мой дед воевал, но был бы против, чтобы я ходил по улице с его фото
08:47 Хоккей Овечкин и Пастрняк выиграли «Морис Ришар Трофи»
08:45 Футбол Владислав Ващук: Семин отказался от системы Лобановского, и киевское «Динамо» потеряло свой стиль
08:30 Футбол Владислав Ващук: Киевские ультрас называли меня иудой, мясным и так далее
08:17 Футбол Чемпионат Турции возобновят 12 июня
23:58 Футбол Бывший защитник «Зенита» Гарай не будет продлевать контракт с «Валенсией»
23:43 Футбол Клубы серии А собираются играть по два раза в неделю и завершить сезон 2 августа
23:29 ММА Макгрегор собирается драться с Силвой в среднем весе
23:08 Хоккей Президента федерации хоккея США подозревают в сокрытии сексуальных домогательств
23:06 Легкая атлетика Из-за пандемии впервые за 124 года отменили Бостонский марафон
22:31 Футбол Заразившийся коронавирусом Баринов сообщил о самочувствии
Миссия невыполнима: как пройти бесплатный тест на антитела в Москве
«Это не праздник». Что думают тагильские выпускники о последнем звонке онлайн
На Ставрополье выздоровели почти 1 тыс пациентов с COVID-19
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
На 29 мая коронавирусом заболели 18 жителей Тюменской области
Путин: Россия наилучшим образом подготовит проведение матчей Евро-2020
Путин посетил клуб дзюдо «Турбостроитель», в котором тренировался в юности
Вице-президент WADA опасается давления по делу российских спортсменов
Теннисист Медведев сохранил пятое место в рейтинге АТР
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика