Вратарь «ПСЖ» разбил свой Lamborghini, угодив в ДТП (фото)

Голкипер «ПСЖ» Марцин Булка стал участником ДТП. Об этом сообщает Footballogue.
Судя по снимкам, польский футболист разбил свой спорткар Lamborghini. При этом источник уточняет, что игрок не пострадал.
20-летний Булка подписал контракт с «ПСЖ» летом 2019 года. Он перебрался в лигу 1 из лондонского «Челси» на правах свободного агента.
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