Вратарь «ПСЖ» разбил свой Lamborghini, угодив в ДТП (фото) В минувшем сезоне чемпионата Франции он провел всего один матч.

Голкипер «ПСЖ» Марцин Булка стал участником ДТП. Об этом сообщает Footballogue.

Судя по снимкам, польский футболист разбил свой спорткар Lamborghini. При этом источник уточняет, что игрок не пострадал.

Le troisième gardien du PSG, Marcin Bulka (20 ans), a été victime d'un accident de la route la nuit dernière, rapporte @sportpl.



Le jeune polonais s'en est sorti indemne. pic.twitter.com/jgjDaPQPBm — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) May 28, 2020

20-летний Булка подписал контракт с «ПСЖ» летом 2019 года. Он перебрался в лигу 1 из лондонского «Челси» на правах свободного агента.