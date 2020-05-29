В Италии сообщили, что Азмун может перейти в «Милан» Игроком также интересуются «Лацио» и «Наполи».

Форвард «Зенита» Сердар Азмун получил очередное предложение о переезде в серию А, сообщает Calciomercato.

Согласно источнику, иранский нападающий попал в сферу интересов «Милана», который уже вышел на связь с его агентом – Фали Рамадани.

Отмечается, что у последнего хорошие отношения с немецким тренером Ральфом Рангником. Специалист, как пишут СМИ, возглавит красно-черных по окончании сезона.

Ранее сообщалось, что «Зенит» готов продать Азмуна за 35 млн евро. Им также интересуются мадридский «Атлетико», «Вест Хэм» и «Лестер».

В текущем сезоне 25-летний нападающий отыграл 29 матчей, забил 14 голов и отдал семь голевых передач. Его контракт с российским клубом действует до 2022 года.