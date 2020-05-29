«Спартак» – Титову: С днем рождения, легенда (фото) - Советский спорт
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29 мая 2020 11:57ФутболГичунцев Артур

«Спартак» – Титову: С днем рождения, легенда (фото)

Сегодня, 29 мая бывшему игроку столичного клуба исполнилось 44 года.

Московский «Спартак» поздравил с днем рождения экс-полузащитника красно-белых Егора Титова, который также работал тренером первого состава с 2015 по 2016 год.

«Сегодня воспитаннику красно-белых и одному из ярчайших игроков в истории нашего клуба исполняется 44 года. С днем рождения, легенда!» – говорится в сообщении пресс-службы.

Титов выступал за первый состав «Спартака» с 1995 по 2008 год. На его счету 441 матч, 105 голов и 85 голевых передач. Он помог красно-белым выиграть 11 трофеев, в том числе шесть титулов чемпиона России.

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Публикация от FC S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official)

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