Официально: чемпионат Испании возобновят 11 июня Турнир был прерван в марте из-за пандемии коронавируса.

Глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас сообщил, что национальный чемпионат вернется 11 июня.

При этом функционер подчеркнул, что новый сезон стартует 12 сентября. Его слова приводит Marca.

Ранее сообщалось, что некоторые игроки испанских клубов опасаются за свое здоровье и не хотят выступать в текущей ситуации.

На данный момент в примере сыграно 27 туров, а лидером чемпионата является «Барселона», набравшая 58 очков.