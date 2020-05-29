Мартинес будет получать в «Барселоне» 12 млн евро без учета бонусов Аргентинец близок к переезду на «Камп Ноу».

«Барселона» продолжает переговоры о трансфере нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса.

Как сообщил журналист Никола Скира, чемпион Испании согласовал контракт с футболистом. Он будет получать 12 млн евро в год без учета бонусов.

Отмечается, что сине-гранатовые не хотят платить за него 111 млн евро, указанные в качестве отступных. Клуб готов перечислить «Интеру» 80 млн евро, а также отправить в команду защитника Хуниора Фирпо.

Добавим, что в текущем сезоне 22-летний Мартинес провел 31 матч, забил 16 голов и отдал четыре голевых паса.