Источник: Антон Миранчук получил травму и рискует пропустить остаток сезона Он выступает за первый состав с 2017 года.

Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук получил повреждение на тренировке. Об этом сообщает RT. Согласно источнику, российский футболист повредил стопу и выбыл на месяц. Отмечается, что он может пропустить остаток текущего сезона. 24-летний хавбек провел в нынешней компании 12 матчей, забил два гола и отдал один голевой пас. Добавим, что текущий сезон РПЛ, прерванный из-за пандемии коронавируса, возобновят 21 июня.