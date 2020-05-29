Роналду устроил велопрогулку с семьей (фото)

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал фотографию в соцсети. Судя по снимку, футболист «старой синьоры» устроил велопрогулку с семьей.
Напомним, текущий сезон серии А был прерван из-за пандемии коронавируса. Его возобновление состоится 13 июня.
Что касается Роналду, 35-летний нападающий отыграл во всех турнирах 32 матча, забил 25 голов и отдал четыре голевых передачи.
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