Роналду устроил велопрогулку с семьей (фото) - Советский спорт
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29 мая 2020 15:43Футбол

Роналду устроил велопрогулку с семьей (фото)

Ранее сообщалось, что чемпионат Италии возобновят 13 июня.

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал фотографию в соцсети. Судя по снимку, футболист «старой синьоры» устроил велопрогулку с семьей.

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Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Напомним, текущий сезон серии А был прерван из-за пандемии коронавируса. Его возобновление состоится 13 июня.

Что касается Роналду, 35-летний нападающий отыграл во всех турнирах 32 матча, забил 25 голов и отдал четыре голевых передачи.

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