Роналду устроил велопрогулку с семьей (фото) Ранее сообщалось, что чемпионат Италии возобновят 13 июня.

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал фотографию в соцсети. Судя по снимку, футболист «старой синьоры» устроил велопрогулку с семьей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) 28 Май 2020 в 9:07 PDT

Напомним, текущий сезон серии А был прерван из-за пандемии коронавируса. Его возобновление состоится 13 июня.

Что касается Роналду, 35-летний нападающий отыграл во всех турнирах 32 матча, забил 25 голов и отдал четыре голевых передачи.