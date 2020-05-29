«Ахмат» не будет активировать опцию продления контракта с Глушаковым Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков может покинуть клуб по окончании сезона.

По информации Sport24.ru, грозненская команда не планирует активировать пункт о продлении контракта с полузащитником.

Напомним, Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. За это время он провел 173 матча за московскую команду, забил 23 гола и отдал десять результативных передач, став чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

В июне прошлого года Глушаков расторг контракт с красно-белыми после шести лет выступлений за клуб. В качестве свободного агента он подписал контракт с «Ахматом». В нынешнем сезоне 33-летний полузащитник сыграл за грозненский клуб 16 матчей в РПЛ, записав на свой счет два забитых мяча и заработав две желтые карточки.