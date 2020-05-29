Голкипер Конюхов покидает «Крылья Советов» Голкипер Евгений Конюхов завершил выступления за самарский клуб.

Как сообщает пресс-служба клуба, 33-летний голкипер покидает команду в связи с окончанием контракта.

Напомним, что Конюхов перешел в «Крылья Советов» летом 2014 года из московского «Торпедо». С тех пор вратарь провел за самарский клуб 98 матчей в которых пропустил 81 мяч, а также заработал шесть желтых и одну красную карточку.