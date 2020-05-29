Аршавин - о несостоявшемся переходе в «Спартак»: Червиченко пожалел 50-60 тысяч евро Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин рассказал, почему сорвался его переход в «Спартак».

- Не то чтобы я мечтал, но в «Зените» на тот момент у меня происходили разборки с контрактом. Мы поехали встречаться с Червиченко в офис «Спартака», но не договорились. Президент «Спартака» пожалел 50-60 тысяч евро. Жалею, что не перешел в «Спартак»? Нет, конечно. Не факт, что меня продали бы, хотя контракт заканчивался, - рассказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что Аршавин объявил о завершении карьеры в декабре 2018 года. Всего за 19 лет на профессиональном уровне российский нападающий забил 148 голов и сделал 198 результативных передач в 693 матчах. Последним клубом Аршавина был казахстанский «Кайрат». Помимо этого, он за свою карьеру выступал за «Зенит», «Кубань» и английский «Арсенал».