Серия А возобновится 19 июня матчем «Аталанта» - «Сассуоло»

Как сообщает Sky Sport Italia, в первой встрече возобновленного турнира «Аталанта» на своем поле примет «Сассуоло», который провел последнюю игру серии А против «Брешии» (3:0) перед приостановкой чемпионата.
Также стало известно, что полуфинальные матчи Кубка Италии состоятся 13 и 14 июня, а финал пройдет 17 числа.
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