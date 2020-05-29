Серия А возобновится 19 июня матчем «Аталанта» - «Сассуоло» Чемпионат Италии по футболу возобновится 19 июня символическим матчем, который состоится в Бергамо - итальянском городе, наиболее пострадавшем от эпидемии.

Как сообщает Sky Sport Italia, в первой встрече возобновленного турнира «Аталанта» на своем поле примет «Сассуоло», который провел последнюю игру серии А против «Брешии» (3:0) перед приостановкой чемпионата.

Также стало известно, что полуфинальные матчи Кубка Италии состоятся 13 и 14 июня, а финал пройдет 17 числа.