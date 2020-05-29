Сами Хедира: Не понимаю, почему я должен уходить из «Ювентуса» Немецкий полузащитник «Ювентуса» сообщил что рад информации о возобновлении сезона в серии А.

- У меня есть контракт с клубом до 2021 года, я чувствую себя хорошо в Италии и в «Ювентусе». Сейчас у меня все хорошо, хочу выиграть с командой много трофеев. Не понимаю, почему я должен уходить команды или попробовать другой вызов, - цитирует хавбека Football Italia.

Ранее стало известно, что чемпионат Италии по футболу возобновится 19 июня матчем, который состоится в Бергамо - итальянском городе, наиболее пострадавшем от эпидемии.