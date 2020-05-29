«Арсенал» присоединился к «Манчестер Юнайтед» и «Челси» в борьбе за Дембеле Нападающий «Лиона» все ближе к переезду в чемпионат Англии.

Как сообщает L'Equipe, «Арсенал» вновь проявляет интерес к нападающему «Лиона» Мусса Дембеле и готов побороться за транфер французского форварда с «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Добавим, что Дембеле перешел «Лион» в августе 2018 года из «Селтика» за 22 миллиона евро. В текущем сезоне нападающий провел 42 матча за французский клуб во всех турнирах, забил 22 мяча и сделал семь голевых передач. Действующий контракт Дембеле с «Лионом» истекает 30 июня 2023 года, а трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.