Юрген Клопп: Независимо от обстоятельств это будет абсолютно исключительный день в моей жизни Юрген Клопп не беспокоится о том, когда и где «Ливерпуль» завоюет титул английской премьер-лиги, поскольку это будет «абсолютно исключительный день» независимо от обстоятельств.

- В данный момент для меня, когда бы это ни случилось, на пустом стадионе, на нейтральном поле, со всеми мыслями, молитвами и любовью болельщиков со всего мира, это все равно будет абсолютно исключительный день ​​в моей жизни. Где бы это ни произошло. Мы надеемся, что это будет на «Энфилде», но мы не знаем этого точно, хотя это не так и не важно.

Мы хотели продолжить сезон при любых обстоятельствах, теперь же мы отчаянно хотим играть, потому что намерены стать чемпионами на поле, и видимо, у нас получиться это сделать. Да, не все будет идеально, но мы уже какое-то время знаем, что идеально не получиться, поэтому привыкли к этой мысли. У большинства людей на этой планете никогда не было шанса стать чемпионом английской премьер-лиги. У нас, похоже, есть такая возможность, поэтому мы намерены ей воспользоваться, - цитирует Клоппа beIN Sports.

Накануне английская премьер-лига на своем официальном сайте подтвердила, что рестарт чемпионата состоится 17 июня двумя матчами 28-го тура «Манчестер Сити» – «Арсенал» и «Астон Вилла» – «Шеффилд Юнайтед», которые не удалось провести в конце февраля.

Напомним, что на момент приостановки сезона «Ливерпуль» уверено лидировал в турнирной таблице АПЛ, опережая занимающий второе место «Манчестер Сити» на 25 очков. Для оформления чемпионского титула команде Юргена Клоппа осталось набрать шесть очков.