Леонид Слуцкий: Я очень рад, что на матчах будут болельщики Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал решение проводить футбольные матчи со зрителями после возобновления сезона РПЛ.

- Отличная информация, что будут пускать 10 процентов болельщиков. Я очень рад, что будут болельщики, и 10 процентов это на самом деле не такая уж маленькая цифра. Это отличное решение, я уверен, что удастся соблюсти все нормы безопасности. Это смелое решение, которое приняли РФС и РПЛ, но я его целиком и полностью поддерживаю, - передает слова Слуцкого пресс-служба казанского клуба.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор согласовал возможность проведения футбольных матчей при болельщиках. На первоначальном этапе на стадионы будут допущены зрители на 10% мест, это безопасное количество болельщиков при соблюдении всех мер предосторожности.

Напомним, что чемпионат РПЛ был приостановлен после 22-го тура из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что турнир будет возобновлен 21 июня.