«Тоттенхэм» получил предложение арендовать Коутиньо за восемь миллионов фунтов Полузащитник «Барселоны», выступающий на правах аренды за «Баварию», может вернуться в АПЛ.

По информации Football Insider, «Тоттенхэм» получил предложение арендовать на следующий сезон полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо за восемь миллионов фунтов стерлингов.

Как отмечает издание, английский клуб хотел бы оформить трансфер бразильца, но не готов платить ему полную зарплату, которая превышает 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Ранее сообщалось, что «Барселона» намерена разгрузить зарплатную ведомость клуба, поэтому готова снова отдать Коутиньо в аренду при условии, что новая команда бразильца полностью покроет его зарплату.