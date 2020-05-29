«Црвена Звезда» третий раз кряду стала чемпионом Сербии - Советский спорт
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29 мая 2020 23:31Футбол

«Црвена Звезда» третий раз кряду стала чемпионом Сербии

«Црвена Звезда» завоевала титул чемпиона Сербии в первом же матче после возобновления сезона.

В пятницу во встрече 27-го тура чемпионата Сербии «Црвена Звезда» на выезде разгромила «Рад» со счетом 5:0. В составе гостей голами отметились Мирко Иванич (24-я минута), Срджян Бабич (30), Алекса Вуканович (36, 82) и Милош Дегенек (57).

Таким образом, «Црвена Звезда», набрав 72 очка, стала недосягаема в турнирной таблице для идущего вторым «Партизана», в активе которого 58 очков после 26 туров.

Отметим, что белградский клуб в третий раз кряду и 31-й в своей истории стал чемпионом Сербии.

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