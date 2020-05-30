Рияд Марез: Сейчас самый подходящий момент для победы в Лиге чемпионов Англичане ведут борьбу за выход в четвертьфинал.

Хавбек «Манчестер Сити» Рияд Марез считает, что у его команды есть все шансы выиграть Лигу чемпионов.

Напомним, до паузы, вызванной пандемией коронавируса, «горожане» успели провести первый матч с мадридским «Реалом» и одержали победу со счетом 2:1.

«Сейчас самый подходящий момент для победы в Лиге чемпионов. У нас есть все, чтобы выиграть трофей, а именно: классная команда и хороший тренер.

Что касается возобновления тренировок, то все в порядке. Я привык к нагрузкам. В условиях самоизоляции каждый игрок «Сити» поддерживал форму по индивидуальной программе. Буду рад вновь увидеть всех товарищей по команде, а также тренерский штаб», – цитирует алжирца Goal.com.