Дмитрий Черышев – о чемпионате Испании: Игра со зрителями? Даже мыслей нет

Российский специалист Дмитрий Черышев прокомментировал заявление руководства Ла Лиги о возобновлении примеры, прерванной из-за пандемии коронавируса.
«Все ждут возобновления чемпионата, так как все соскучились. Но у игроков был большой промежуток времени, когда у них не было никаких тренировок. Сейчас любой тренер будет рассчитывать абсолютно на всю свою обойму.
Игра со зрителями? Такое обсуждали только первые пару недель после начала пандемии. Сейчас же таких мыслей даже нет», – сказал Черышев в эфире «Все на Матч!».
По информации СМИ, болельщикам разрешат посещать матчи чемпионата Испании в январе 2021 года.
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