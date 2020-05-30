Вратарь «Торпедо» Филиппов перешел в «Чайку» Ранее он играл за «Енисей» и «Спартак-2».

Футбольный клуб «Чайка» подписал однолетний контракт с российским вратарем Михаилом Филипповым.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FC Chayka / ФК Чайка (@chaykafc) 29 Май 2020 в 5:09 PDT

Напомним, до перехода в команду Магомеда Адиева он выступал на протяжении двух лет за московское «Торпедо», однако, официальных матчей так и не провел.

До переезда в столицу Филиппов играл за «Енисей», с которым выходил в РПЛ, а также «Спартак-2». Он помог команде выиграть первенство ПФЛ.

Также клуб объявил о приходе нового тренера вратарей. Им стал бывший голкипер «Сатурна» Валерий Чижов, работавший в тульском «Арсенале».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FC Chayka / ФК Чайка (@chaykafc) 29 Май 2020 в 6:42 PDT

Добавим, что минувший сезон ФНЛ был завершен досрочно, а «Чайка» заняла 10-е место в таблице.