Магомед Оздоев: Барриос настолько уникальный футболист, что ни с кем его сравнить нельзя Колумбиец перебрался в чемпионат России зимой 2019 года.

Хавбек «Зенита» Магомед Оздоев высоко оценил выступление своего одноклубника – полузащитника Вильмара Барриоса.

Напомним, в текущем сезоне 26-летний игрок провел 27 матчей и забил один гол.

«Барриос настолько уникальный футболист, что ни с кем его сравнить нельзя. В России нет игрока, который действовал бы в стиле колумбийца», – цитирует Оздоев «Спорт уик-энд».

Добавим, что перед трансфером в «Зенит» Барриос выступал за «Боку Хуниорс». Питерцы приобрели его за 15 млн евро.