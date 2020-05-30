Головин назвал лучший подарок в жизни Сегодня, 30 мая игроку национальной команды исполнилось 24 года.

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал историю, связанную с детством, отметив, что рад встретить день рождения в кругу семьи.

«Впервые за шесть лет праздную день рождения дома. Очень рад. Помню, в один день рождения играл за Калтан, за мужиков. Забил тогда три штрафных, и мы выиграли – 3:2.

Когда был маленьким, на день рождения проснулся, и родители сразу мяч подарили, но он оказался мини-футбольным. Я так мечтал о настоящем и заплакал. Мама с папой не могли меня успокоить. Они сели в машину и поехали в Новокузнецк. Привезли мяч для большого футбола. Это был лучший подарок в жизни», – приводит слова Головина пресс-служба сборной России.

Головин выступает за французский клуб с 2018 года. В минувшем сезоне он провел 25 матчей, забил четыре гола и отдал три голевых паса.