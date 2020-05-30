Футбольные лиги России могут сменить названия в 2021 году

Глава комитета РФС по маркетингу Денис Соловьев заявил, что в организации рассматривают вариант со сменой названий отечественных лиг.
«У нас в стране сложилось странное обозначение футбольных дивизионов. РПЛ, ФНЛ, ПФЛ. В моем понимании эти аббревиатуры не прижились у широких масс. Довольно сложно объяснить обычным людям, почему бывшая Вторая лига называется ПФЛ, то есть «Профессиональная футбольная лига». А что, Премьер-лига – она не профессиональная?
Поэтому появилась идея привести все лиги к единой линейке нейминга, чтобы они назывались понятно с единой логикой.
К новым названиям, думаю, мы придем к сезону 2021/22. Это нужно в том числе с точки зрения сквозного маркетинга. Не секрет, что у ФНЛ, кроме букмекеров спонсоров нет. У РПЛ только недавно появился «Тинькофф», а до этого тоже не было большого количества партнеров. Хотя стоит отдать должное РПЛ, они провели большую работу по изменению», – сказал функционер в эфире радио «КП».
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