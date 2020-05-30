«Монако» – Головину: С днем рождения, ангел (фото)

Пресс-служба «Монако» опубликовала запись в соцсети, посвященную полузащитнику Александру Головину.
«Ангел. С днем рождения», – говорится в сообщении клуба.
Напомним, хавбек перебрался в чемпионат Франции летом 2018 года. Он был куплен за 30 млн евро у московского ЦСКА.
В минувшем сезоне Головин отыграл во всех турнирах 25 матчей, забил три гола и отдал четыре голевых паса.
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