«Монако» – Головину: С днем рождения, ангел (фото) Сегодня, 30 мая игроку сборной России исполнилось 24 года.

Пресс-служба «Монако» опубликовала запись в соцсети, посвященную полузащитнику Александру Головину.

«Ангел. С днем рождения», – говорится в сообщении клуба.

Напомним, хавбек перебрался в чемпионат Франции летом 2018 года. Он был куплен за 30 млн евро у московского ЦСКА.

В минувшем сезоне Головин отыграл во всех турнирах 25 матчей, забил три гола и отдал четыре голевых паса.