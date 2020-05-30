Спортивный директор «Боруссии» исключил увольнение Фавра

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Микаэль Цорк отреагировал на слухи о возможной отставке Люсьена Фавра с должности главного тренера «шмелей».
«Слушайте, все эти слухи начались вне клуба. Мы уже четко заявили, что обсуждать положение тренера не собираемся. Впрочем, мы не можем запретить журналистам писать о тех или иных вещах. Напротив, мы сохраняем спокойствие», – цитирует функционера Bild.
Напомним, 62-летний швейцарец возглавил немецкий клуб летом 2018 года.
В текущем сезоне его команда занимает второе место в бундеслиге, уступая лидирующей «Баварии» семь очков.
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