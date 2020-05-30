Спортивный директор «Боруссии» исключил увольнение Фавра Ранее сообщалось, что дортмундский клуб расстанется со специалистом по окончании сезона.

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Микаэль Цорк отреагировал на слухи о возможной отставке Люсьена Фавра с должности главного тренера «шмелей».

«Слушайте, все эти слухи начались вне клуба. Мы уже четко заявили, что обсуждать положение тренера не собираемся. Впрочем, мы не можем запретить журналистам писать о тех или иных вещах. Напротив, мы сохраняем спокойствие», – цитирует функционера Bild.

Напомним, 62-летний швейцарец возглавил немецкий клуб летом 2018 года.

В текущем сезоне его команда занимает второе место в бундеслиге, уступая лидирующей «Баварии» семь очков.