Минздрав Испании официально разрешил проводить общекомандные тренировки с 1 июня Министерство здравоохранения Испании с 1 июня разрешило клубам проводить тренировки численностью до 14 человек.

«Профессиональные спортивные клубы или спортивные общественные организации с ограниченной ответственностью могут проводить полные тренировочные занятия, направленные на поддержание спортивной формы, с соблюдением соответствующих мер по профилактике и гигиене. Под общей подготовкой следует понимать разработка заданий, направленных на предварительный этап соревнований, в том числе обширная тактическая работа, в том числе совместные действия в группах разных спортсменов максимум до четырнадцати человек», - цитирует министерство Marca.

Ранее стало известно, что чемпионат Испании будет возобновлен 11 июня матчем между «Севильей» и «Бетисом».

Напомним, что сезон в чемпионате Испании был приостановлен из-за пандемии коронавируса в середине марта. На момент паузы было сыграно 27 из 38 туров.