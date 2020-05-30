Министр спорта Франции: Почему бы в конце июля не вернуть болельщиков на трибуны Министр спорта Франции Роксана Марасиняну выразила пожелание, чтобы болельщики вернулись на стадионы в июле.

- Мое желание - дать шанс популярным видам спорта проводить соревнования в присутствии болельщиков на стадионах, даже в ограниченном количестве, почему бы не с конца июля, если это возможно. Когда я вижу матчи за закрытыми дверями, появляется желание привлечь хотя бы небольшие группы болельщиков, чтобы они могли насладиться спортивным зрелищем. Есть федерации, есть лиги, которые принимают подобные решения. Моя работа состоит в том, чтобы обеспечить выполнение этих решений, - цитирует министра спорта L'Equipe.

Напомним, что 8 апреля Федерация футбола Франции (FFF) приняла решение досрочно завершить турнир, объявив чемпионом «ПСЖ».