Министр спорта Франции: Почему бы в конце июля не вернуть болельщиков на трибуны

- Мое желание - дать шанс популярным видам спорта проводить соревнования в присутствии болельщиков на стадионах, даже в ограниченном количестве, почему бы не с конца июля, если это возможно. Когда я вижу матчи за закрытыми дверями, появляется желание привлечь хотя бы небольшие группы болельщиков, чтобы они могли насладиться спортивным зрелищем. Есть федерации, есть лиги, которые принимают подобные решения. Моя работа состоит в том, чтобы обеспечить выполнение этих решений, - цитирует министра спорта L'Equipe.
Напомним, что 8 апреля Федерация футбола Франции (FFF) приняла решение досрочно завершить турнир, объявив чемпионом «ПСЖ».
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