Зелимхан Бакаев: Когда узнал, что болею, очень удивился Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал о перенесенной коронавирусной инфекции.

- Симптомов особых не было. Два дня болела голова – и все. Немного слабость чувствовал, но потом все прошло. А так – ни температуры, ни кашля. Когда сдали тесты, и я узнал, что болею, очень удивился, - передает слова Бакаева пресс-служба РФС.

Ранее стало известно, что в понедельник еще один полузащитник московской команды Роман Зобнин в связи с перенесенной ранее коронавирусной инфекцией прошел дополнительное обследование, результаты которого показали, что хавбек полностью здоров и готов к полноценным нагрузкам.

Напомним, что 23 мая пресс-служба «Спартака» сообщила, что у Бакаева обнаружен коронавирус. В текущем сезоне 23-летний полузащитник отыграл во всех турнирах 27 матчей, забил восемь голов и отдал 12 голевых передач.