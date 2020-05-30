Гарри Кейн: «Тоттенхэм» должен попытаться финишировать в первой четверке

- Мы должны попытаться финишировать в первой четверке. Чтобы попасть в Лигу чемпионов нам нужно выиграть семь или восемь игр из оставшихся. Это должно быть нашей целью, и мы должны сделать все возможное, чтобы играть пробиться в Лигу чемпионов на следующий сезон, - цитирует Кейна Sky Sports.
Накануне английская премьер-лига на своем официальном сайте подтвердила, что рестарт чемпионата состоится 17 июня двумя матчами 28-го тура «Манчестер Сити» – «Арсенал» и «Астон Вилла» – «Шеффилд Юнайтед», которые не удалось провести в конце февраля.
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