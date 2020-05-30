Джейсон Макатир: Не самое подходящее время для Мбаппе, чтобы приехать в «Ливерпуль» Бывший полузащитник «Ливерпуля» Джейсон Макатир считает, что на данный момент нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не подходит под стиль игры «мерсисайдцев».

- Вы не можете стоять на месте, вам нужно развиваться. С точки зрения менеджера, всегда старающегося оказаться на два, на три шага впереди соперника. «ПСЖ» - уникальный клуб, отчаянно желающий выиграть Лигу чемпионов, собравший фантастический состав, но его игроки хотят ставить перед собой более сложные задачи.

Для меня Мбаппе сам по себе не совсем суперзвезда, и сейчас не самое подходящее время для него, чтобы приехать в «Ливерпуль». Не уверен, что он игрок Юргена. На данный момент, только не для меня. Я бы предпочел увидеть Вернера или Санчо, - цитирует Макатира Goal.com.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп созванивался с отцом 21-летнего нападающего «ПСЖ» по вопросу возможного перехода форварда в английский клуб.