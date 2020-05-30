«Вольфсбург» упустил ничью в матче с «Айнтрахтом» Футболисты «Вольфсбург» проиграли «Айнтрахту» в домашнем мачте 29-го тура чемпионата Германии со счетом 1:2.

В составе гостей голами отметились Андре Силва (27-я минута) и Даити Камада (85), у хозяев поля отличился Кевин Мбабу (58).

Отметим, что в компенсированное время матча за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник «Айнтрахта» Лукас Торро.

После этой игры «Айнтрахт» набрал 32 очка и поднялся на 12-ю строчку в турнирной таблице бундеслиги. «Вольфсбург» с 42 очками располагается на шестом месте.