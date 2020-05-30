Гол Пентека помог «Герте» одержать победу над «Аугсбургом» Футболисты «Герты» переиграли «Аугсбург» в домашнем матче 29-го тура чемпионата Германии со счетом 2:0.

В составе берлинского клуба голами отметились Явайро Дилросун (23-я минута) и Кшиштоф Пентек (90+2).

После этой победы «Герта» набрала 38 очков и поднялась на девятую строчку в турнирной таблице бундеслиги, «Аугсбург» с 31 очком расположился на 14-м месте.

В следующем туре «Герта» в гостях сыграет против «Боруссии» из Дортмунда, а «Аугсбург» на своем поле примет «Кельн».