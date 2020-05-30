«Режим изоляции отключен». Смолов сменил имидж Нападающий Федор Смолов, выступающий на правах аренды за испанскую «Сельту», сменил имидж.

Российский форвард в своем инстаграме опубликовал фотографию с короткой стрижкой, подписав его: «Режим изоляции отключен».

Напомним, что ранее стало известно, что с понедельника испанским клубам разрешили приступить к командным тренировкам, при этом матчи чемпионата планируется возобновить с 11 июня.