«Ювентус» готов включить Рабьо в сделку по покупке Погба «Ювентус» продолжает искать варианты трансфера для французского полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

По информации Calciomercato, «Ювентус» предложил включить полузащитника Адриена Рабьо в сделку по обмену Погба.

Отметим, что немецкий портал transfermarkt оценивает стоимость Рабьо в 25,5 миллиона евро, а – Погба в 80 миллионов.

Ранее сообщалось, что Рабьо может стать частью сделки по переходу нападающего «Вулверхэмптона» Рауля Хименеса.