Николич прибыл в Москву

- Все верно, - цитирует Мещерякова «РИА Новости».
Ранее стало известно, что Совет директоров «Локомотива» единогласно принял решение утвердить с 1 июня 2020 года кандидатуру сербского специалиста на пост главного тренера основной команды.
Николич ранее работал с сербскими командами «Рад», «Войводина» и «Партизан». Последний под руководством специалиста стал чемпионом Сербии в сезоне-2016/17 и обладателем Кубка страны 2017 года. Кроме этого Николич возглавлял словенскую «Олимпию» и венгерский «Фехервар», с которым стал чемпионом Венгрии сезона-2017/18 и обладателем Кубка страны 2019 года.
Добавим, что на момент приостановки сезона «Локомотив» занимал вторую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги, уступая лидирующему в чемпионате «Зениту» девять очков.
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