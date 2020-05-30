Николич прибыл в Москву Председатель совета директоров «Локомотива» клуба Анатолий Мещеряков подтвердил информацию, что новый главный тренер клуба Марко Николич прибыл в Москву.

- Все верно, - цитирует Мещерякова «РИА Новости».

Ранее стало известно, что Совет директоров «Локомотива» единогласно принял решение утвердить с 1 июня 2020 года кандидатуру сербского специалиста на пост главного тренера основной команды.

Николич ранее работал с сербскими командами «Рад», «Войводина» и «Партизан». Последний под руководством специалиста стал чемпионом Сербии в сезоне-2016/17 и обладателем Кубка страны 2017 года. Кроме этого Николич возглавлял словенскую «Олимпию» и венгерский «Фехервар», с которым стал чемпионом Венгрии сезона-2017/18 и обладателем Кубка страны 2019 года.

Добавим, что на момент приостановки сезона «Локомотив» занимал вторую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги, уступая лидирующему в чемпионате «Зениту» девять очков.