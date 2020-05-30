Ханс-Дитер Флик: Было важно просто показать, что «Бавария» выдержит после игры в Дортмунде Главный тренер мюнхенского клуба дал комментарий после матча против «Фортуны» (5:0).

- Моя цель - провести успешный сезон. У нас есть цель, но нам еще предстоит провести много матчей. Сегодня было важно просто показать, что команда выдержит после игры в Дортмунде, которая прошла во вторник. Мы увидели это на поле с первой секунды. Вот почему я очень, очень доволен сегодняшней встречей. Мы были очень агрессивны и не давали сопернику шансов, - приводит слова Флика пресс-служба «Баварии».

Добавим, что после этой победы «Бавария» набрала 97 очков и продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице бундеслиги.