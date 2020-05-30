Давид Алаба: Настроение в «Баварии» позитивное, и это видно по играм - Советский спорт
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30 мая 2020 23:20Футбол

Давид Алаба: Настроение в «Баварии» позитивное, и это видно по играм

Защитник мюнхенского клуба дал комментарий после матча против «Фортуны» (5:0).

- Мы очень амбициозны. Настроение в команде очень позитивное, и это видно по играм. Мы хотим побеждать в каждой игре, мы очень голодны и хотим быть на вершине турнирной таблицы в конце сезона, - приводит слова Алабы пресс-служба «Баварии».

Добавим, что после этой победы «Бавария» набрала 97 очков и продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице бундеслиги.

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