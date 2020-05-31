«Рубин» остановил выдачу компенсаций владельцам абонементов После рестарта чемпионата болельщики смогут посещать матчи.

Казанский «Рубин» в своем официальном твиттере сообщил о том, что процедура выдачи компенсации владельцам абонементов остановлена.

Вот, что сказано в сообщении пресс-службы клуба:

«В данный момент ведется активное обсуждение возможности возвращения зрителей на трибуны во время матчей чемпионата России. В связи с этим процедура выдачи компенсации за оставшуюся часть сезона остановлена».

Напомним, что Роспотребназдор согласовал с РФС и РПЛ возможность посещения болельщиками оставшихся матчей сезона после рестарта. Трибуны стадионов могут заполняться не более, чем на 10%.

В марте «Рубин» провел свой единственный домашний матч против «Крыльев Советов» (0:1) на Центральном стадионе в Казани, который вмещает 25 400 зрителей. 8 марта на игре собрались 5 766 зрителей.

Рестарт чемпионата намечен на 21 июня.