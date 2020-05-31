«Локомотив» предложил болельщикам писать письма Семину Сегодня контракт 73-летнего тренера с московским клубом подходит к концу.

Расставаясь с Юрием Семиным, ФК «Локомотив» на своем официальном сайте предложил болельщикам писать письму тренеру, который сделал московский клуб трехкратным чемпионом России.

Вот, что сказано в сообщении:

«Как часто вы делитесь сокровенным с близкими людьми? Давно ли в последний раз вы говорили им о своих чувствах?

Мы уверены, что вам есть, что сказать Юрию Палычу! Пишите на palych@fclm.ru – он получит абсолютно все ваши письма и увидит все добрые слова!»

Семин четырежды возглавлял «Локомотив»: с 1986 по 1990 годы, с 1992-го по 2005-й, с 2009-го по 2010-й и с 2016-го по настоящее время. Под руководством Юрия Павловича железнодорожники трижды выиграли чемпионата России, шесть раз завоевали национальный Кубок и трижды стали обладателями Суперкубка России.

Сегодня 31 мая заканчивается контракт 73-летнего тренера. 1 июня команду официально возглавит 40-летний серб Марко Николич.

После 22 туров «Локомотив» занимает второе место, на 9 очков отставая от «Зенита» и опережая «Краснодар» по дополнительным показателям. Рестарт чемпионата России намечен на 21 июня.