«Тоттенхэм» ведет переговоры с «Барселоной» об аренде Коутиньо - Советский спорт
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31 мая 2020 10:35ФутболШарафудинов Виктор

«Тоттенхэм» ведет переговоры с «Барселоной» об аренде Коутиньо

В нынешнем сезоне бразильский полузащитник выступает за «Баварию».

Газета Sport сообщает, что лондонский «Тоттенхэм» ведет переговоры с «Барселоной» об аренде 27-летнего полузащитника сборной Бразилии Филиппе Коутиньо.

По информации барселонского издания, каталонский клуб требует оплату в 10 миллионов евро за аренду Коутиньо на один сезон. Вдобавок «Тоттенхэм» должен согласиться выплачивать футболисту зарплату в полном объеме (222 тысяч евро в неделю или же около 12 млн евро за год).

«Барселона» хотела бы продать бразильца, однако в нынешних условиях никто не хочет платить за трансфер от 80 до 90 миллионов евро. Ранее от трансфера отказалась «Бавария», за которую Коутиньо выступает в нынешнем сезоне на правах аренды.

В составе мюнхенцев Филиппе провел 32 матча с учетом всех турниров, забив 9 голов и сделав 8 результативных передач. Коутиньо перешел в «Барселону» из «Ливерпуля» в январе 2018 года за 145 миллионов евро.

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