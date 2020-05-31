Дмитрий Хохлов: Меня приглашали ЦСКА и «Спартак», но я выбрал «Локомотив» из-за Семина и Филатова - Советский спорт
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31 мая 2020 11:40ФутболШарафудинов Виктор

Дмитрий Хохлов: Меня приглашали ЦСКА и «Спартак», но я выбрал «Локомотив» из-за Семина и Филатова

Сегодня заканчивается контракт 73-летнего Семина с железнодорожниками.

В интервью для пресс-службы «Локомотива» Дмитрий Хохлов вспомнил свой переход в московский клуб в 2003 году, а также оценил достижения Юрия Семина.

«Только благодаря Семину и Филатову команда на такой высокий уровень и вышла, – заявил Хохлов. – И я бы в первую очередь хотел отметить, что Юрий Палыч — невероятно сильный духом человек.

Когда я возвращался в Россию из испанского «Реала Сосьедад», то варианты были разные: и ЦСКА, и «Спартак»… Но я через ребят навел справки – и выбрал «Локо» именно из-за атмосферы в команде, которую тандему президента и тренера удалось создать. А еще мы, конечно, получали удовольствие от игры. И никого тогда в Лиге чемпионов не боялись: ни «Арсенал», ни «Интер». Да и «Монако» должны были проходить — помните, там уже нефутбольные моменты вмешались…

Палыч – прекрасный психолог. Запомнилось, что он всегда очень точно знал, с кем пожестче надо, а с кем помягче. И еще: когда чувствуешь доверие тренера – играешь за него. Поэтому даже те, кто не попадал в стартовый состав, после бесед с ним все понимали – и не бузили».

Хохлов играл за «Локомотив» с 2003 по 2005 годы, забив 11 голов в 68 матчах чемпионата России и выиграв титул в 2004 году.

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