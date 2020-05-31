Сергей Гуренко: Достижения Палыча с «Локомотивом» навсегда останутся в истории Семин трижды привел железнодорожников к победе в чемпионате России и шесть раз завоевал Кубок страны.

Бывший защитник «Локомотива» и сборной Белоруссии Сергей Гуренко прокомментировал уход 73-летнего Юрия Семина из московского клуба.

«То, что Юрий Палыч сделал с «Локомотивом», все, чего достиг, это уже навсегда в истории, – цитирует Гуренко официальный сайт «Локомотива». – Никто и никогда этого не отнимет. Тренер с большой буквы – что тут говорить! Прекрасно помню нашу первую встречу. Приехал я тогда – это было 25 лет назад – на просмотр. И он удивил меня очень сильно. Сначала перед всей командой сказал: «Знакомьтесь, вот парень из Беларуси, на смотринах у нас, надеюсь, он их пройдкт и мы подпишем контракт!» Как после такого было не пройти?

Потом я поехал домой уладить дела, вернулся – а тут как раз зарплата. И Палыч мне: «Зайди получи». Как так, спрашиваю, я же еще контракт не успел даже подписать? А он пояснил: «Для поддержания штанов». Располагает к себе сразу. Поэтому за этого тренера всегда и бились ребята. И еще потому что у него шапкозакидательские настроения невозможны: быстро объяснит что и как».

Семин четырежды возглавлял «Локомотив»: с 1986 по 1990 годы, с 1992-го по 2005-й, с 2009-го по 2010-й и с 2016-го по настоящее время. Под руководством Юрия Павловича железнодорожники трижды выиграли чемпионата России, шесть раз завоевали национальный Кубок и трижды стали обладателями Суперкубка России.

Гуренко играл за «Локомотив» с 1995 по 1999 годы, а также с 2003-го по 2008-й. В его активе 334 матча, 7 голов и 12 результативных передач в составе железнодорожников, а также чемпионский титул 2004 года.